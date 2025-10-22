【欧州CLリーグフェーズ第3節】(Estadi Olímpic Lluís Companys)バルセロナ 6-1(前半2-0)オリンピアコス<得点者>[バ]フェルミン・ロペス3(7分、38分、76分)、ラミネ・ヤマル(68分)、マーカス・ラッシュフォード2(74分、79分)[オ]アユーブ エル カービ(53分)<退場>[オ]S. Hezze(57分)<警告>[バ]アレックス・バルデ(23分)[オ]S. Hezze2(35分、57分)、ダニ・ガルシア(39分)、ダニエル・ポデンセ(55分)観