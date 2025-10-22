2025年10月21日午後8時半ごろ、砂川市の道道で親子とみられるクマ4頭が目撃されました。警察によりますと、目撃者が砂川市東豊沼の道道を運転していたところ、道路脇に親グマ1頭と子グマ3頭を目撃したということです。4頭は車に気づいて北西の畑の方に立ち去りました。砂川市ではクマの目撃が相次いでいて、警察が警戒を強めています。