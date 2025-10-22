峰竜太が唐津くんちに初登場するぞ！佐賀県唐津市出身でボートレース界のスーパースター・峰竜太による月1コラム「アロハな気分」。まずはビッグサプライズ。峰が、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている、唐津市最大級のお祭り「唐津くんち」に参戦することを発表した。その様子は来月にお届け。出走中のSGボートレースダービーへの思いも語ってくれた。「スポニチ読者のみなさん、アロハ〜。ボートレーサー峰竜太です。