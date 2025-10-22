ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」が21日、盛況の中で開幕した。きょう22日の2日目、注目は12Rだ。池田は初日ドリーム戦で4コースから差して2着。感触こそひと息だがインなら逃げ切れる足はある。的確な踏み込みから先マイを果たすとみた。対抗には仕上がりに満足する峰を指名。4コースカドから内の動きを見極めて自在に立ち回る。中田は小さく差して粘る。吉田拡は艇間を割ってバック浮上を狙う。＜1＞池田