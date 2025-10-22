北海道内のスーパーではさっそくファイターズ応援感謝セールが開かれています。衣料品や食品などお買い得品を求めて多くの人が詰めかけていました。スーパーの婦人服売り場に人だかりができました。（藤得記者）「衣料品売り場には会計を待つ人で行列ができています」その理由はというとー（来店客）「セールをやっているというのでちょっと来てみました」１０月２１日から始まっ