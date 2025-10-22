北海道新ひだか町で2025年10月22日午前2時ごろ、軽乗用車とクマ1頭が衝突する事故がありました。事故があったのは、日高郡新ひだか町三石鳧舞の国道235号です。警察によりますと、軽乗用車が浦川方向に走っていたところ、突然右側からクマが現れ、ブレーキをかけたものの間に合わず衝突したということです。クマは体長約1.5メートルで、そのまま北側にある山の方へ逃げていきました。この事故によるけが人はいません。