札幌市西区西野の住宅街で2025年10月22日未明、クマの目撃が相次ぎました。クマがいたのは札幌市西区西野3条9丁目付近の西野・屯田通です。午前1時半ごろ、車を運転していた男性が道路上にいるクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマは体長約1メートルで、車に驚いた様子でそのまま西野ひよこ公園に入っていったということです。現場は札幌市立宮の丘中学校の前の通りで、住宅が多く集まっているエリアです。また、