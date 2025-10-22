気象台は、午前4時10分に、大雨警報（土砂災害）を西之表市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・西之表市に発表 22日04:10時点種子島・屋久島地方では、22日夕方まで土砂災害に、22日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■西之表市□大雨警報【発表】・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm■中種子町□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・