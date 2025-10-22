年末年始で人出が増えるのを前に、都内の商業施設で凶悪犯罪を想定した訓練が開かれました。商業施設のなかで大声をあげながら刃物を振り回す男。警備員が駆け付け、男を取り押さえます。東京・日本橋の商業施設で無差別に人を殺傷するなどの凶悪犯罪を想定した訓練が行われました。三井不動産ビルディング本部長中原修さん「防犯の面でも自助・共助・公助という観点から、常日ごろから意識を高めて実践していくことが大事」警視