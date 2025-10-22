ロシアのラブロフ外相は、アメリカのトランプ大統領が求めたウクライナとの即時停戦について、8月の米ロ首脳会談での「合意内容と矛盾する」として反発しました。トランプ大統領は17日、ゼレンスキー大統領との会談後、現在の戦線で即時停戦するようロシアとウクライナ双方に求めました。この要求についてラブロフ外相は21日の記者会見で、「ウクライナ紛争の根本原因に対処せずに即時停戦を求めることは、プーチン大統領とトラン