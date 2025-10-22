CUTIE STREET（キューティ ストリート）の「かわいいだけじゃだめですか？」が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】CUTIE STREET、「かわいいだけじゃだめですか？」MV週間再生数は155万2690回を記録。累積再生数は2億146万2717回となり、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。本作は、2024年9月9日に配信開始。サビの銃を構えるような振付や、本気を