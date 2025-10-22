FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の「NEW KAWAII」（ニュー カワイイ）が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身最速で累積再生数1億回を突破した。【動画】FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」MV週間再生数は63万6510回を記録。累積再生数は1億60万2548回となり、「わたしの一番かわいいところ」を超える勢いで自身通算2作目の1億回突破となった。本作は、2024年3月22日に配信開始。グループが掲