幾田りら「スパークル」が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】幾田りら「スパークル」MV週間再生数は77.6万回（775,654回）を記録。累積再生数は2億72.6万回（200,726,085回）となり、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。本作は、2022年1月17日に配信開始。ABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。蜜柑編』（同年1月17日放送開始）およ