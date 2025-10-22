WANIMA「ともに」が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】WANIMA「ともに」MV週間再生数は89万484回を記録。累積再生数は2億17万2710回となり、自身初の累積再生数2億回突破作品【※】となった。本作は、2016年8月発売のCDシングル「JUICE UP!!」に収録され、花王ニベア制汗剤『8×4』CMソングとして“青春・部活・汗”をテーマに書き下ろした楽曲。メン