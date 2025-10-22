BLACKPINKのメインボーカル・ROSE（ROSE の「E」はアキュート・アクセント付き）とBruno Marsのコラボ曲「APT.」（アパトゥ）が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。【動画】ROSE & Bruno Mars「APT.」MV週間再生数は203万9845回を記録。累積再生数は3億30万5691回となった。本作は、2024年10月18日に配信開始。“アパトゥ”とはハングルでアパートメントの意