LiSA「紅蓮華」が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数4億回を突破した。【動画】LiSA「紅蓮華」MV週間再生数は73万8045回を記録。累積再生数は4億72万7737回となり、「炎」（2023年5月8日付）に続く自身通算2作目の累積再生数4億回突破作品となった。2019年10月21日配信開始。テレビアニメ『鬼滅の刃』竈門炭治郎 立志編（TOKYO MXほか、2019年4月6日放送スタート）のオープニング