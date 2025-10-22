JAEJOONG（ジェジュン）の最新アルバム『Rhapsody』（ラプソディ）が、10月22日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得。同ランキングにおいて、2019年10月7日付『Love Covers』以来6年1ヶ月ぶり、自身通算2作目の1位となった。【写真】ジェジュン、誕生日イベントでファン歓声に笑顔「待ってた！」アーカイブ配信決定『Rhapsody』は、理想の自分を探し求める過程で揺れ動く心情や想いを描