サカナクションが、2015年9月30日にリリースした『新宝島』が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】サカナクション「新宝島」MV週間再生数は143万5099回を記録。累積再生数は2億125万1858回となり、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。本作は、2015年10月に公開された俳優・佐藤健と神木隆之介のダブル主演映画『バクマン。』の主題歌に起用された。