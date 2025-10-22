俳優の成田凌が主演、沢尻エリカ共演する新作映画『#拡散（ハッシュタグ・カクサン）』が、2026年2月27日より全国公開されることが決定した（配給： ブシロードムーブ）。【画像】映画『＃拡散』ティザービジュアル企画・監督は、映画『ゴールド・ボーイ』（2024年）で製作総指揮を務めた白金（KING BAI）。脚本は、『あゝ、荒野』（2017年）、『正欲』（23年）、『アナログ』（23年）、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（24