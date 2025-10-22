米津玄師「IRIS OUT」と、新曲「1991」（ナインティーンナインティワン）が、最新10月27日付「オリコン週間デジタルランキング」を席巻。米津玄師は最新10月27日付「週間ストリーミングランキング」と「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」のデジタル2冠を獲得した。【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）主題歌の「IRIS OUT」は、最新「オリコン週間ストリーミングランキング