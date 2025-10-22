女優・タレントの飯島直子（57歳）が、「ピルクル エイジングライフ」（日清ヨーク）の新CMに起用され、10月27日より「いい歳って」篇の放映を開始する。今回のCMでは、飯島直子が数十年ぶりという制服姿で登場。「飯島直子です。57歳です。」という印象的な自己紹介から始まり、「“いい歳して”って言うけど、あれって何歳のことなんでしょ？」と、世の中の年齢に対する固定観念へ、穏やかながらもまっすぐに問いかける。舞台は