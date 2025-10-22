女優・タレントの飯島直子（57歳）が、「ピルクル エイジングライフ」（日清ヨーク）の新CMに起用され、10月27日より「いい歳って」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、「年齢を重ねたからこそ楽しめた」ことについて語った。今回のCMは「飯島直子です。57歳です」という印象的な自己紹介からスタート。「“いい歳して”って言うけど、あれって何歳のことなんでしょ？」と、世の中の年齢に対する固定観念へ、穏や