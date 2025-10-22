22日午前3時48分ごろ、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の田村市と大熊町、それに浪江町です。【各地の震度詳細】■震度1□福島県田村市大熊町浪江町気象庁の発表に基づき、地域