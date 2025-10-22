鹿児島県と気象台は22日午前3時、新たに十島村に土砂災害警戒情報を発表しました。土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫に警戒してください。 県の雨量計によりますと、十島村では22日午前2時50分までの1時間に68ミリの非常に激しい雨を観測しました。 土砂災害警戒情報は、5段階の大雨警戒レベルでレベル4に相当する情報です。 現在、南種子町にも土砂災害警戒情報が継続中です。 がけ・川の近くなど土砂災害が発生する