きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは１．３３６５ドル近辺に下落している。本日の下げで２１日線を下放れる展開が見られており、９月中旬からの調整の流れは続いていると言える。一方、ポンド円は買い戻しが膨らんでおり、２０３円台に上昇。２１日線でサポートされた格好となっている。 ポンドについて市場は１１月２６日の秋季予算案に注目している。エコノミストは、好ましくない増税を導入すれ