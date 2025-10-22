俳優の北村匠海（27歳）が、10月21日に放送された情報番組「イチモニ！」（北海道テレビ）に出演。連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日系）への出演を快諾した理由は「大泉洋のファンだから」と語った。番組は今回、21日スタートの連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」の撮影現場に潜入。主演を務める“北海道の星”大泉洋の取材を敢行するが、北村匠海も一緒にインタビューを受けることになった。インタビュアーから「