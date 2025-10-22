サッカーのスウェーデン1部ミャルビーは20日、イエーテボリを2―0で下してリーグ初優勝を飾った。20勝6分け1敗という圧倒的な戦績で勝ち点66は過去最多まであと1に迫まり、残り3試合で2位ハンマルビーに11差をつけた。人口1500人に満たない南部の漁村ヘレビクを拠点とし、大半の選手は近隣の地元出身。14年には破産寸前まで追い込まれ、18年までは3部だった。博士号を持つコーチの学術的アプローチなどで攻撃的なスタイルを構