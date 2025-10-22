ア・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）の第７戦が行われ、ブルージェイズがマリナーズを４−３で破って４勝３敗とし、３２年ぶり３度目のリーグ優勝を果たした。２４日に開幕するワールドシリーズでナ・リーグ覇者のドジャースと対戦する。ドジャースはこの日、本拠地ドジャースタジアムで練習を行い、大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２１）らが大一番に向けて汗を流した。２年連続ワールドシ