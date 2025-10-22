木原官房長官はアメリカのトランプ大統領が来週に来日するのに合わせ、日米首脳会談を実施する方向で調整していると明らかにしました。木原稔 官房長官「来週トランプ大統領が訪日をし、日米首脳会談を実施する方向で調整を進めております」木原官房長官は初閣議後の記者会見で、来週、訪日するアメリカのトランプ大統領と高市総理の間で日米首脳会談を実施する方向で調整していることを明らかにしました。トランプ大統領の訪