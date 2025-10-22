ソフトバンクが、2023年にスタートさせた4軍制の運用見直しを進めていることが21日、分かった。来季からは4軍に監督を置かず、試合も行わない方針を決定したもよう。今後は高卒や故障明けなど体力づくりが必要な選手らが所属するカテゴリーとして?再出発?することになりそうだ。日本球界初の4軍制導入として発足当初は大きな注目を集めたが、運用3年目で転換期を迎えた。4軍は「若手選手育成」と「チーム戦力強化」を目的に球