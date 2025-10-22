ボートレース宮島の「第１６回サクラオＢ＆Ｄ杯」は２１日、予選３日目が行われた。上田洋平（４９＝滋賀）は４Ｒ、４コースから展開を突いて差し抜け。初日から５、３、１、１着と日ごとにリズムアップし得点率も７位タイまでジャンプアップした。「展開に恵まれたけど、足も良くなっている。３日目は少し回転を上げた。伸びは少し落ちたかもしれないが、乗り味やターンのグリップ感が上向いた。もうこの辺でいく」と納得の仕