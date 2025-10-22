NY株式21日（NY時間12:12）（日本時間01:12） ダウ平均46997.58（+291.00+0.62%） ナスダック23002.98（+12.44+0.05%） CME日経平均先物49550（大証終比：+400+0.81%） 欧州株式21日GMT16:12 英FT100 9426.99（+23.42+0.25%） 独DAX 24330.03（+71.23+0.29%） 仏CAC40 8258.86（+52.79+0.64%） 米国債利回り 2年債 3.451（-0.004） 10年債 3.957（-0.023） 30年債 4.5