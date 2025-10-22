トランプ米大統領が20日、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で投打二刀流の大活躍を見せたドジャースの大谷を称賛した。ホワイトハウスで米大学野球の優勝チームの表敬訪問を受けた際、自ら話題に挙げた。「忙しくて野球をあまり見られないが、この前テレビをつけたら、なかなか良い日本人選手がいた」とあえて？名前には言及せず、「同じ選手が投打であれほどの活躍をし、史上最高の試合の一つと言われている。本当に凄い選手