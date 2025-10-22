ドジャースと同じロサンゼルスを拠点とするNBAレイカーズ・八村が大谷にエールを送った。現地メディア「スポルティングトリビューン」の創設者であるアラシュ・マルカジ氏がXに投稿したインタビュー動画でナ・リーグ優勝決定シリーズでの活躍に言及。「うれしく思う。チーム全体もそうだし、日本の選手たちにもエールを送る。次も勝ってくれるといいね」と2年連続のWS制覇を期待した。