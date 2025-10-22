◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 マリナーズ3―4ブルージェイズ（2025年10月20日トロント）マリナーズは継投が裏目に出て球団初のワールドシリーズ進出を逃した。3―1の7回1死二、三塁でエース格の2番手ウーから交代させたバザルドが痛恨の被弾。ダン・ウィルソン監督は「思い通りにいかなかった」と悔しがった。1―1の3回にチームの顔であるロドリゲスが勝ち越しソロ、5回は主砲ローリーがソロを放ち、悲願に手