MBSは、21日に最終回を迎えた『NEXZとCafeへ』からコラボレーション商品を発売すると発表した。【画像】NEXZとCafeへ×クラブハリエコラボ「NEXZとCafeバーム」番組では、メンバー全員が甘いもの好きな「スイーツ男子」のNEXZが大阪の有名カフェでスイーツを学び、さらに有名スイーツ店「クラブハリエ」とコラボし、バームクーヘンを開発する姿を届けた。クラブハリエとのコラボ商品に加え、番組オリジナルグッズの詳細を発