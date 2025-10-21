Image: アンカー・ジャパン 見たことある顔も居るのでは？最近事故や回収の話題が増えつつある、モバイルバッテリーやリチウムイオンバッテリーで稼働するガジェットたち。2025年10月21日、Ankerから過去に発売した4製品の自主回収が発表されました。対象となる製品と対象販売期間は…・Anker PowerCore 10000（製品型番：A1263）2022年12月25日から2025年10月21日まで・Soundcore 3（製品