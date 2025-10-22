北海道の冬を感じる冬季限定SNOWSが、11月1日より公式オンラインショップと新千歳空港で販売スタートです♡代表スイーツ「スノーサンド」や、昨年話題の「スノーボール ごろり」など、北海道産放牧牛乳や生クリームを使用したリッチな味わいをお届け。オンライン限定パッケージも登場し、大切な方へのギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。 スノーサンドで味わう北海道