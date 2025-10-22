自民党の高市総裁が新しい首相に選出されたことを受け、ウクライナのゼレンスキー大統領は「日本のリーダーシップがさらに強まることを期待する」とコメントしました。ゼレンスキー大統領は、自身のSNSに「高市早苗氏の首相就任を心よりお祝い申し上げる」と投稿し、祝意を表しました。そのうえで、「日本は様々な分野でリーダーシップを発揮しており、国際社会の中で命と法の支配を守っている。このリーダーシップがさらに強まる