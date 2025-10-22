ボートレース津の「ＳＧ第７２回ボートレースダービー」が２１日に開幕した。西山貴浩（３８＝福岡）は初日２Ｒでは３号艇で４着。４号艇の４Ｒは２着を確保した。得点率２８位タイの船出となったが、今大会は負けられない理由がある。オープニングセレモニーでは「息子が野球で区内大会、市内大会で優勝しました。親父は全国制覇目指して一生懸命がんばります」とＶ宣言も飛び出した。２日目は５Ｒ１号艇の１走。気合逃げで