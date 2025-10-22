Ｚ世代のカリスマラッパー・ちゃんみな（２７）が２１日、美容室向けヘアケアメーカー「ｂ―ｅｘ」の創業５０周年記念イベント「美ＩＧＢＡＮＧ！」（東京・両国国技館）にスペシャルゲストとして降臨。いつもド派手パフォーマンスを支えてくれる美容業界の人々に、感謝の気持ちをとうとうと語った。このイベントの告知は８月からで、ちゃんみなのキービジュアルを大々的に使いＰＲしていた。ちゃんみなは?トリ?でライブパフ