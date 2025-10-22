ボートレース津の「ＳＧ第７２回ボートレースダービー」が２１日に開幕した。井上忠政（２９＝大阪）は５Ｒに３号艇で出走。コンマ２２の６番手スタートながらも、内２艇がもつれた隙を差して２着を奪取した。舟足に関しては「普通くらい。出足はそれなりには行っていると思います」と普通の域は出ていないが、まだ節は始まったばかり。「自分がエンジンを仕上げられれば、このメンバーでも結果を出せる自信はあります」とキ