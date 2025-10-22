ボートレース津の「ＳＧ第７２回ボートレースダービー」が２１日に開幕した。末永和也（２６＝佐賀）は初日、前半１Ｒに６号艇で出走し、最内を差して３着を確保。２号艇で出走した後半７Ｒでは鋭く差して勝利。初日３、１着と好発進を決めた。タッグを組む３７号機は２連率４７％を誇る注目エンジン。レース後は「出足はずっといいけど、伸びは良くはなっていないですね。もうちょっと良くなりそうな余地があります」とエン