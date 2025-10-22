プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「クリームシチュー」 「セサミパイ」 「カボチャのクミンサラダ」 の全3品。 定番のクリームシチューにパイを添えて。サラダはクミンシードを使って味にアクセントを！【主菜】クリームシチュー シンプルなクリームシチューです。フライパンひとつで作ることができますよ！ ©Eレシピ 調理時間：40分 カロリー：707Kcal レシピ制作：管理栄養