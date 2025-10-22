ＢＳ朝日は２１日、同局が１９日に放送した討論番組「激論！クロスファイア」（日曜・後６時）内で、司会の田原総一朗氏（９１）に不適切な内容の発言があったとして厳重注意したことを明かした。放送では自民党の片山さつき氏、立憲民主党の辻元清美氏、社民党の福島瑞穂氏をゲストに迎え、「誰となら組めるのか？連立探り与野党お見合い！」をテーマにトークを展開した。初の女性総理になる高市早苗氏の期待と不安…として、