ごぼうが主役の副菜といえば、やっぱり『きんぴら』。甘辛だれがしっかり絡んだ一口は、ご飯が止まらないおいしさです。でも、味つけがなんとなくで毎回ブレブレ……なんてこと、ありませんか？そこで今回は、失敗知らずの黄金比率をご紹介。これさえ押さえれば、誰でも簡単に絶品きんぴらが作れちゃいます！〈甘辛だれ〉の黄金比率甘辛だれの黄金比率は、〈酒 2：みりん 2：しょうゆ 1〉。これさえ守れば、必ずおいしく仕上がり