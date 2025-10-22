連日、各地で絶えないクマの被害に、毎年恒例のイベントが中止に追い込まれています。【写真を見る】保育園のそばにもクマ出没「外遊びは一切させていません」各地で出没増加の影響広がる…毎年恒例“イチョウ並木のライトアップ”今年は中止【news23】子どもの近くにまで…「外遊びさせていません」子どもたちの居場所にクマが出ました。ここは青森県むつ市にある保育園。20日朝、クマは子ども達が過ごす園舎の目の前、この場所ま