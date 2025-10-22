21日夜、高市早苗新内閣総理大臣が会見に臨みました。会見に出ていた日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者に、会見で見えてきた高市首相の目指す2つの方向性を聞きます。■高市首相「トップスピードで結果を出す」物価高対策の戦略は…？──1つ目。まず物価高対策には、どのような戦略で取り組むのでしょうか？会見で本気度を感じた高市首相の言葉は「トップスピードで結果を出す」でした。物価高対策でどう結果を出すのか