バウンダリー◆テーマ【バウンダリー】自分と他人との間に引く心の境界線「バウンダリー」。相手の領域に踏み込みすぎたり、逆に周囲の言動に振り回されたりすることが人間関係のトラブルに発展し、ハラスメントや過干渉などの社会問題になることも…今夜は「バウンダリー」について、DEEPに語らいます。▼「あなたのためを思って…」という言葉は危険？！▼犬山紙子が悩む「痩せて綺麗になったね」は褒め言葉？orバウンダリー侵害