北海道・白老町の養鶏場で飼育しているニワトリ40羽以上が死んでいるのが見つかり、その後の簡易検査でA型インフルエンザ陽性と確認されました。現在、詳しい検査を進めていますが、感染が確定すれば全国の農場で今シーズン初めての高病原性鳥インフルエンザの感染事例となり、殺処分の措置へ移ります。